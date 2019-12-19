رياضة | موعد مباراة النصر والعدالة اليوم الخميس 19-12-2019 الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر والعدالة اليوم الخميس 19-12-2019 الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل اليوم متصدر الدوري السعودي فريق النصر ضيف ثقيل على مضيفه العدالة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري فى لقاء يسعي فيه التصر للإستمرار فى الصدارة بينما يسعي العدالة لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعهم بجدول الدوري.

موعد مباراة النصر والعدالة بالدوري السعودي

تقام مباراة النصر والعدالة ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري السعودي فى تمام 4:35 دقيقة بتوقيت القاهرة و 5:35 دقيقة بتوقيت السعودية و 6:35 بتوقيت الإمارات و3:35 بتوقيت جرينتش

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القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة بالدوري السعودي

يستضيف فريق العدالة نظيره النصر ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019 فى تمام 4:35 دقيقة بتوقيت القاهرة و 5:35 دقيقة بتوقيت السعودية و 6:35 بتوقيت الإمارات و3:35 بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة السعودية 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ترتيب النصر والعدالة بالدوري السعودي

يحتل النصر المركز الأول ببطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة بينما يحتل العدالة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط