رياضة | موعد مباراة أهلي جده وضمك اليوم الخميس 19/12/2019 بالدوري السعودي.. القنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أهلي جده وضمك اليوم الخميس 19/12/2019 بالدوري السعودي.. القنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي أهلي جده السعودي لمواجهة نظيره نادي ضمك اليوم للخميس 19 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي الممتاز.

موعد مباراة أهلي جده وضمك اليوم بالدوري السعودي وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي أهلي جده ضد نظيره نادي ضمك اليوم في بطولة الدوري السعودي الممتاز في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جده وضمك اليوم في الدوري السعودي

وستذاع مباراة نادي أهلي جده ضد نظيره نادي ضمك اليوم في بطولة الدوري السعودي الممتاز على قناة "السعودية الرياضية 4" بتعليق بلال علام.

Advertisements

ترتيب أهلي جده وضمك في الدوري السعودي

ويحتل نادي أهلي جده المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز برصيد 20 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي ضمك في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 7 نقاط من أصل 11 لقاء خاضه حتى الآن في بطولة الدوري.

متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر نادي ال نادي النصر جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن في البطولة.