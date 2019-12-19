رياضة | أول تعليق من حماده صدقي بعد قيادته للهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من حماده صدقي بعد قيادته للهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حماده صدقي المدير الفني للهلال السوداني الجديد بأن التحدي مع فريقه سيكون قوي في الفترة المقبلة.

وقال صدقي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"أتمنى تقديم شئ مع الهلال على المستويين المحلي والأفريقي وقدت تدريب الفريق اليوم والتحدي سيكون قوي في الفترة المقبلة".

وأضاف :"المفاوضات كانت منذ عدة أسابيع للاتفاق على تفاصيل التعاقد وكنت أمتلك عدة عروض وناد مصري فاوضني اليوم".

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وتابع :"افكر حاليا في مواجهتي النجم الساحلي وبلاتينيوم ستارز قبل مواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأردف قائلا :"التحدث عن الصفقات مبكر للغاية ولا أفكر في ضم لاعبين من الدوري المصري".

واختتم صدقي تصريحاته قائلاً :"اللاعبين روحهم المعنوية مرتفعة ويسعون لتقديم آداء مميز".