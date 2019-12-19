رياضة | بالأرقام.. تقييمات مرتفعة للاعبي ريال مدريد و برشلونة في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. تقييمات مرتفعة للاعبي ريال مدريد و برشلونة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل لاعبي نادي ريال مدريد و برشلونة علي تقييمات مرتفعة في كلاسيكو الأرض، الذي جمع بين الفريقين مساء الأربعاء علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة، وانتهي بالتعادل السلبي بين نادي برشلونة امام نظيره نادي ريال مدريد ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لدواعي أمنية.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين وتضيع العديد من الفرص وبهذه النتيجة يتقاسم برشلونة مع ريال مدريد صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

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وجاءت تقييمات اللاعبين في المباراة كالتالي :

مارك أندريه تير شتيجن: 7.5 نيلسون سيميدو: 6.3 جيرارد بيكيه: 7.7 كليمونت لينجليت: 7.5 جوردي ألبا: 6.5 إيفان راكيتيتش: 6.9 سيرجي روبيرتو: 6.8 فرينكي دي يونج: 7.1 أنطوان جريزمان:6.7 لويس سواريز:6.7 ليونيل ميسي: 7.7 أنسوماني فاتي: 7.0 ارتورو فيدال: 7.2

تيبو كورتوا: 7.2 داني كارفخال: 8.0 سيرجيو راموس: 7.5 رافايل فاران: 7.1 فيرلاند ميندي: 7.3 كاسيميرو: 7.2 توني كروس: 6.8 فيديريكو فالفيردي: 7.1 إيسكو: 6.6 جاريث بيل: 7.2 كريم بنزيما: 7.1 رودريجو 6.6 لوكا مودريتش: 6.4.