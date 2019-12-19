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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايرن ميونخ يخطف فوزا قاتلا من فرايبورج في الدوري الألماني
الخميس 19 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
خطف بايرن ميونخ، فوزا مثيرا من مضيفه فريق فرايبورج، بنتيجة 3 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب " شوارزوالد ستاديون"، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الألماني.
أنهى بايرن ميونخ الشوط الأول من المباراة، متقدما بهدف سجله النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، فى الدقيقة 16 من زمن اللقاء.
وفى الشوط الثانى، نجح فرايبورج فى إدراج هدف التعادل بالدقيقة 59، عن طريق اللاعب فينسينزو جريفو.
ولكن نجح الفريق البافارى، فى خطف الفوز، بتسجيله هدفين فى 3 دقائق، عبر جوشوا زيركزى وسيرج جنابرى، فى الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل الضائع.
بهذه النتيجة رفع بايرن ميونخ، رصيده للنقطة 30 فى المركز الثالث، متفوقا بفارق الاهداف عن بوروسيا دورتموند، الذى يتساوى معه فى عدد النقاط، بينما يتصدر لايبزيج، برصيد 34 بالتساوى مع بوروسيا مونشنجلادباخ.
وجاءت نتائج المباريات التى أقيمت اليوم فى البوندزليجا كالتالى:
باير ليفركوزن 0 – 1 هيرتا برلين
بوروسيا مونشنجلاباخ 2 – 0 بادربورن
فولفسبورج 1 – 1 شالكه
اينتراخت فرانكفورت 2 – 4 كولن
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