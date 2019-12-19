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مواجهة ساخنة في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مواجهة ساخنة في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الخميس 19 ديسمبر 2019

مواجهة ساخنة في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الخليج 365

أجريت منذ قليل، مراسم قرعة نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو.

 

وتأهل أربع فرق إلى تلك المرحلة من البطولة، هم: أستون فيلا، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ليستر سيتي.

 

أستون فيلا تمكن من التفوق على بخماسية نظيفة، في حين تغلب مانشستر يونايتد على كولشيستر يونايتد بثلاثية نظيفة.

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بينما تغلب مانشستر سيتي على أكسفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وليستر سيتي تأهل عبر الإطاحة بنظيره إيفرتون بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة بثنائية لكل فريق.

 

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

 

_ مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد

 

_ ليستر سيتي X أستون فيلا

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