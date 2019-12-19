شكرا لقرائتكم ذئاب الجبل يواجهون حرس الحدود بالاسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر الفريق الأول لمرة القدم بنادي المقاولون العرب إلى الإسكندرية اليوم الخميس، للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة حرس الحدود، التى تقام غدا الجمعة على ملعب المكس بالإسكندرية فى إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وكان وادى دجلة قد نجح فى إيقاف سلسلة انتصارات المقاولون العرب التي استمرت لثلاث مباريات متتالية، بعد خسارة ذئاب الجبل أمام الفريق الدجلاوي بهدف نظيف في مباراة دور الثمانية ليتوقف رصيد المقاولون عند النقطة 16 في المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام.

وخاض المقاولون 8 مباريات حتى الآن في مسابقة الدوري العام فازوا في 5 لقاءات وتعادلوا في ومباراة واحدة وخسروا في مباراتين.