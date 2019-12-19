شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يسافر الى أسوان لمواجهة تماسيح النيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار إلى أسوان اليوم الخميس تمهيداً لملاقاة تماسيح النيل فى الجولة التاسعة للمسابقة الدوري والمقرر لها الثانية والنصف ظهر غداً الجمعة على ستاد أسوان الرياضى ومن المقرر أن يعلن مختار مختار قائمة فريقه التى ستغادر إلى أسوان عقب نهاية المران الأخير . Advertisements وفاز الانتاج الحربى على طنطا بهدف دون رد فى الجولة الثامنة للمسابقة بينما خسر أسوان من سموحة بنفس النتيجة فى إطار ذات الجولة ويقبع أسوان فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 7 مواجهات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى مباراتين وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الثامن برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 9 أهداف .

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