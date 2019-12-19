«مبادلة للتنس» تنطلق اليوم في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثانية عشرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس التي تقام خلال الفترة ما بين 19 و21 ديسمبر في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وستشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة مجموعة لامعة تضم 5 من أفضل 10 لاعبين في العالم، هم الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالمياً، والصربي نوفاك دجيوكوفيتش، المصنف الثاني عالمياً، والروسي دانييل ميدفيديف المصنف الخامس عالمياً، واليوناني ستيفانوس تيستيباس المصنف السادس عالمياً، والفرنسي جايل مونفيس المصنف العاشر عالمياً. كما ستنضم إلى اللاعبين الرجال الروسية ماريا شارابوفا، الحائزة عدة ألقاب لبطولة جراند سلام، والموهبة الصاعدة أماندا أنيسيموفا، حيث ستلتقيان في مباراة واحدة حماسية.

وأعرب ستيفانوس تيستيباس عن فخره بالإنجاز الذي حققه في الموسم الماضي، ونجاحه في تخطي حاجز الخوف، مشيراً إلى أنه يفكر بطريقة إيجابية ويساعد الآخرين.

وقال: «فخور بالإنجاز الذي حققته في الموسم الماضي والنجاح في تخطي حاجز الخوف، وأصبحت أفكر بطريقة إيجابية وأساعد الآخرين».

من جهته توقع آندريه روبليف اللاعب المصنف 23 عالمياً، منافسة قوية ومباريات حماسية في البطولة. وقال: «أتوقع أن نلعب مباريات حماسية بمستوى عالٍ، وسيكون تدريباً جيداً للتعرف إلى مستوى كل لاعب».

وعما سيفعله في 2020، أوضح: «أسعى لتقديم أفضل ما لديّ، وأكون صبوراً وأتقبل النتائج سواء الفوز أو الهزيمة». وكشف عدم وجود ضغوط عليه كلاعب صاعد في البطولة، وأضاف: «لا توجد ضغوط، وأسعى لتحسين مستواي وتكون نسخة العام الحالي هي أفضل النسخ بالنسبة لي».