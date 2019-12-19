شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاس يخضع لجراحة في الأنف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس سيغيب المدافع البرازيلي لوكاس غلفاو لاعب الوصل، عن مباراة فريقه أمام الجزيرة غداً الجمعة، وخضع اللاعب للجراحة أمس بعد إصابته بكسر في الأنف خلال مباراة الوصل وشباب الأهلي في الدوري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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