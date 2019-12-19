شكرا لقرائتكم خبر عن غانم الهاجري: الوصـول إلـى أولمبيـاد طوكيـو الطمـوح الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

رسم غانم الهاجري رئيس لجنة المنتخبات في اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ملامح المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة منتخبنا الوطني والذي سيتم اختياره من بين قائمة من الأسماء المرشحة.

وأكد رئيس اللجنة أن تأهل منتخبنا الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو هو الهدف الأهم في الوقت الراهن، خاصة مع المشاركة التي تنتظر منتخبنا الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في تايلاند الشهر المقبل.

وقال الهاجري عقب اجتماع لجنة المنتخبات الأول الذي عقد لمدة 3 ساعات، إن هناك الكثير من الأخبار التي ستسعد الشارع الرياضي والتي وعد بها رئيس اللجنة الانتقالية الشيخ راشد بن حميد النعيمي في الفترة المقبلة.

وعبر الهاجري عن فخره واعتزازه بتواجده في اللجنة المؤقتة وفي لجنة المنتخبات، وأن يكون ضمن فريق العمل في اتحاد الكرة في هذه المرحلة الحساسة لتحقيق توجه الحكومة والقيادة. وقال: ما لمسناه من الشيخ راشد بن حميد النعيمي من رؤية لعلاج بعض التحديات التي تواجه كرة الإمارات يبشر بالخير الكثير وبمستقبل زاهر لكرة الإمارات بدعم القيادة الرشيدة.

وأشار الهاجري إلى أن اللجنة الانتقالية عقدت اجتماعها الأول الرسمي مع الرئيس، كما عقدت أيضاً اجتماعاً غير رسمي يوم أمس الأول في عجمان، وهناك اجتماعات فردية بين الأعضاء، وتواصل مستمر على مستوى الأعضاء، مبيناً أن الهدف من ذلك هو الوقوف على كل الأمور التي تشغل الشارع والتي تتعلق باللعبة والمنتخبات الوطنية.

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وقال: التأهل إلى الأولمبياد حلم بالنسبة لنا، وسنعمل كل شيء من أجل تحقيق النجاح، ونتطلع إلى دعم كل الجهات (الأندية والفرق واللاعبين والإعلام)، خاصة أن التأهل إلى الأولمبياد تحد كبير، هناك مقترح بإعادة جدولة المباريات، وإن كنا لا نريد الضغط أو إزعاج الأندية. واعترف الهاجري أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي طلب الحصول على وقت أطول، مبيناً أنهم سيحاولون الوصول إلى وفاق مع الأندية بالتشاور مع رابطة المحترفين.

وحول ملف مدرب المنتخب الأول أوضح الهاجري: البداية السليمة تؤدي إلى النهاية السليمة، هناك مدربون لهم صيت يعرفون المنطقة، ويتحدثون اللغة الإنجليزية، وقريبون من الطموح الذي نسعى إليه، وسيتم طرح أسماء في الوقت المناسب.

وأضاف: هناك الكثير من الأسماء التي طرحت مثل الكرواتي زوران والروماني كوزمين والألماني شايفر.

وتابع ممازحاً: «تسويق أسماء المدربين شغال»، قبل أن يضيف: الأسماء الوطنية ستكون حاضرة في قائمة الاختيارات، خاصة أن لدينا مدربين بقيمة مهدي علي المدرب السابق لمنتخبنا وعبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، وإن كنا لا نريد أن تؤثر اختياراتنا بالسلب في مصالح الآخرين، كل الخيارات مطروحة، البعض يتكلم عن مدرب مواطن وآخر عن مدرب مغمور، وثالث عن مدرب مشهور، لكن تم وضع معايير للجنة، وستكون هناك أسماء يتم تقييمها. وشدد على أن عمل اللجنة سيتميز بالشفافية، وستكون هناك آلية عمل تسعد الشارع الرياضي في الفترة المقبلة.

عن مواصفات المدرب عدّد رئيس لجنة المنتخبات بعضها قائلاً: عندما تضع المعايير، فإن لغة التواصل مهمة جداً، والعمر له دور أيضاً، والطموح كذلك، نريد مدرباً قادراً على الوصول برسالته إلى اللاعبين، ويفهم الكرة الآسيوية، ويفهم طبيعة اللاعبين، نريد مدرباً حقق إنجازات.

وكشف غانم الهاجري أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي وفي اجتماع غير رسمي، أكد أنه سيكون هناك ما يشبه ثورة رياضية على مستوى التواصل بداية من الأسبوع المقبل،

وختم قائلاً: يجب أن نكون على ثقة أن الشيخ راشد بن حميد وفريق العمل يريدون إعادة البسمة للشارع الرياضي.