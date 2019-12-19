شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل دبا الحصن وكلباء في دوري الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل فريقا دبا الحصن وضيفه اتحاد كلباء (2-2)، أمس الأول، في المباراة التي جرت بينهما في المنطقة الشرقية ضمن الأسبوع السادس من دوري كرة قدم الصالات، وكان دبا الحصن تقدم بهدف السبق عن طريق وائل محمد خميس، وأدرك حمد حسن التعادل لكلباء وسجل النمور هدف التقدم عن طريق فيليب، وأدرك الحصن التعادل بهدف عكسي سجله علي ياسين بالخطأ في مرمى فريقه، وبهذه النتيجة يرفع دبا الحصن رصيده إلى 6 نقاط واتحاد كلباء إلى 5 نقاط.

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