الشارقة في اختبار عجمان.. والظفرة يواجه العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي تحديات كبرى بالنسبة للفرق التي تتصارع من أجل اللقب، أو تلك التي تبحث عن الخروج من النفق المظلم.

وتخوض الفرق اختبارات صعبة في ظل جدولة المباريات «المضغوطة»، وتعود المباريات بعد فترة توقف دامت 3 أيام فقط ما بين نهاية المرحلة التاسعة وبداية العاشرة اليوم.

ويشهد اليوم الأول إقامة 4 مباريات، حين يستقبل الشارقة المتصدر ضيفه عجمان المتعثر، بينما يلتقي العين ضيفه الظفرة، ويخوض الفجيرة لقاء مصيرياً مع بني ياس، في الوقت الذي سيلاقي حتا ضيفه النصر.

وتختتم المرحلة العاشرة غداً، بثلاث مواجهات؛ حيث يحل شباب الأهلي ضيفاً على خورفكان، بينما يستقبل اتحاد كلباء ضيفه الوحدة، على أن يسدل الستار على الجولة بلقاء الوصل مع الجزيرة.

Advertisements

ويدرك الشارقة المتربع على قمة الترتيب برصيد 23 نقطة أنه سيكون بأمس الحاجة إلى الاستفادة من دروس الموسم الماضي، حين أجبر على التعادل مرتين مع منافس اليوم عجمان رغم اختلاف وضعية الضيف هذا الموسم عن السابق.

ويريد العين ثالث الترتيب العام (18 نقطة) تحقيق فوزه الثاني على التوالي والسادس هذا الموسم، حين يستقبل على أرض «استاد هزاع بن زايد» ضيفه الظفرة التاسع (11 نقطة).

ويعول الزعيم على فعاليته الهجومية التي وضحت في مباراة عجمان حين زار شباك عجمان برباعية، وسط تميز الثلاثي التوغولي لابا؛ والبرازيلي كايو؛ والجزائري عبد الرحمن مزيان.

وسيكون على الفجيرة وصيف القاع (6 نقاط) استغلال عامل الأرض؛ من أجل إيقاف عداد الهزائم في الجولات الست الأخيرة، حين يستقبل على أرضه ضيفه بني ياس السابع (11 نقطة).

ويدرك المدير الفني الجزائري مجيد بوقرة أن مصيره بات فوق صفيح ساخن، وأن سقوطاً آخر قد يعجل بقرار إقالته، خاصة في ظل الخطر الذي يحدق بالفريق.