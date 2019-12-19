شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يشيد بجهود سلمان آل خليفة لتطوير كرة آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس في قصر الوطن، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
واطلع سموه خلال اللقاء على خطط وبرامج الاتحاد الآسيوي لتطوير لعبة كرة القدم، ومناقشة مستقبل هذه الرياضة، والتحديات التي تواجهها.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد بالجهود التي يبذلها رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تطوير مسيرة كرة القدم الآسيوية معرباً عن تقديره لدور الاتحاد الآسيوي في دعم اللعبة في مختلف دول القارة.
حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد كرة القدم.
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