70 خيلاً تتنافس على مليون و150 ألف درهم في «ميدان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

يواصل مضمار ميدان العالمي، سباقاته المثيرة هذا الموسم، حيث ينطلق اليوم السباق الخامس ضمن سباقات الموسم 2019-2020، والذي يتضمن 6 أشواط، مجموع جوائزها يصل مليوناً و150 ألف درهم برعاية شركة مبادلة.

ويشارك في السباق 70 خيلاً من أقوى الخيول، وخُصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة «سباق مجاني ستيكس جروب 3»، فيما خُصصت الأشواط الخمسة التالية للخيول المهجنة الأصيلة، وتقام على مختلف المسافات، ويعد هذا السباق هو الأخير على مضمار ميدان، قبل انطلاق كرنفال كأس دبي العالمي الذي سيبدأ في الثاني من يناير من العام المقبل.

وينطلق الشوط الأول في الساعة السادسة والنصف مساء، وخصص هذا السباق للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ مسافته 1900 متر لخيول الأربع سنوات فما فوق، ويحمل اسم سباق «مجاني ستيكس»، ويشهد مشاركة 16 خيلاً، تبرز منها بطلة النسخة قبل الأخيرة «مواهب» (لمارتنيل/‏ ديفريز) التي تعود سعياً إلى مضاعفة رصيدها بلقب ثانٍ، ويشارك «شداد» (بن غدير/‏ فرينش) الذي أكمل خلف «مواهب» حين فازت باللقب، في سباقه الثالث هذا الموسم.

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وتبلغ المنافسة ذروتها في الشوط الخامس والرئيسي، بانطلاق سباق دبي كريك مايل (ليستد) مع الخيول، ومن ضمنها صاحب المركز الثالث في النسخة الأخيرة «ذا جريت كوليكشن» (واتسون/‏ هيتشكوت) الذي اختتم موسمه الماضي بفوزين متتاليين، ثم افتتح الجاري بحلوله في المركز الرابع قبل شهر. ويعود بطل النسخة قبل الأخيرة «هيفي ميتال» (ابن غدير/‏فرينش)، بطل جودلفين مايل (جروب 2) الذي بات اسمه راسخاً في السباقات الإماراتية، وما زال جواد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم يقدم على أقوى المستويات، على الرغم من اقترابه من عمر 10 سنوات.

ويدفع واتسون بالفائز في سباق برج نهار «كمبير»، الذي بحث ولم يجد فوزاً الموسم الماضي، فيما يشرك ساتيش سيمار بطل جبل علي مايل (جروب 3) «سيكرت أمبيشن»، حامل الوزن الأثقل، والمهر المثبت محلياً «يولونج واريار».

ويشهد ثالث أشواط الأمسية ثاني سباقات المبتدئة، ويجمع 16 مهراً في عمر سنتين على مسافة ميل واحد، ويعد نقطة بداية لكثير من الخيول المشاركة، ومن أبرز المنافسين «دارك أوف نايت» (المهيري/‏ فريزو) و«ماس ميديا» (سيمار/‏مولن).

وتتنافس 8 مهرات مبتدئات في عمر سنتين في الشوط الثاني المقام على مسافة 1400 متر، وجميعها تحمل وزن 57 كيلوجراماً، وغير حائزة تصنيفاً، ونصفها لم يشارك في أي سباق من قبل، وهي «ريشيما» (إبراهيم محمد/‏فيرون)، وثنائي دوج واتسون «راهية» و«رواني» ابنة الفحل «أمريكان فيرو» للمرة الأولى في الدولة، و«حمامة» (ابن حرمش/‏بيزلي). وبعد افتتاحها موسمها بفوزين متتاليين في جبل علي وميدان، تعود المهرة المتألقة «ليدي بارما» (سيمار/‏مولن) في الشوط الرابع (تكافؤ) على مسافة 1200 متر، وتبحث عن لقبها الثالث، لكنها تواجه فئة أصعب من الخيول الناجحة، مثل «ليثام سينت آنيس» (واتسون/‏هيتشكوت) الخبير في هذه المسافة وبدأ موسمه بإحرازه المركزين الثالث والرابع، كما يشارك رفيقه في الإسطبل «ماي كاتش» الفائز بلقب الشندغة سبرينت سابقاً.

وفي سادس أشواط الأمسية وآخرها سباق تكافؤ على مسافة الميل، تكتظ القائمة بأسماء لامعة هذا الموسم مثل «جورج فيليرز» (سيمار/‏مولن) ورفيقه في الإسطبل «أبف نورمال» و«شيفدوم» (ابن غدير/‏فرينش)، كما يشارك جوادان بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهما «مقرر» (شاربي/‏فيرون) و«المرعب» (الرايحي/‏أونيل).