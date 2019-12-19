شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات شريك لجولة بورتسموث والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت طيران الإمارات عن تعيينها كشريك تقديم رسمي لجولة بورتسموث التي ستقام في يونيو 2020 ضمن سلسلة السباقات العالمية المؤهلة لكأس أمريكا لليخوت الشراعية التي تشهد عودة بحّارة كأس أمريكا لليخوت الشراعية من 4 حتى 7 يونيو 2020 إلى إحدى الجولات المؤهلة للفوز بالكأس الأقدم على مستوى الرياضات العالمية.

وستستخدم جميع الفرق فئة اليخوت AC75 خلال السلسلة. وسوف تقام الجولة الأولى من 23 إلى 26 إبريل 2020 في كالياري في سردينيا، والثانية في بورتسموث والختام في أوكلاند ضمن سباق موسم الأعياد من 17 حتى 20 ديسمبر 2020.

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