فريق أبوظبي جاهز لتحدي سباق الزمن اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:حسن الخميس

تشهد منافسات أسبوع الرياضات العالمية البحرية بالشارقة بداية من اليوم منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة للفورمولا 1 بعد يومين من الإثارة التي شهدتها منافسات الدراجات المائية «الأكوابيك» التي جمعت منافساتها أبطال العالم، وفي مقدمتهم أبطال الإمارات،

ساهمت البطولة في إسعاد محبي وعشاق الإثارة من الجماهير التي حرصت على متابعة منافسات الحدث الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للعام العشرين على التوالي.

ومن المقرر أن تشهد بحيرة خالد بداية من صباح اليوم منافسات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 مرحلة حاسمة من خلال انطلاق منافسات سباق أفضل زمن الذي سيكون محورياً في تحديد صاحب الانطلاقة الأفضل بعد غد، عبر السباق الختامي والرئيسي للجولة، وتنحصر المنافسة القوية بين زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي، والذي يتصدر الترتيب العام حالياً من خلال البطولة برصيد 64 نقطة، ويلاحقه السويدي جوناس آندرسون على زورق 15، ويمتلك 59 نقطة، ويبتعدان عن أقرب منافسيهما بأكثر من عشرين نقطة كي تكون المنافسة على اللقب محصورة بينهما فقط.

وتنطلق تصفيات الزمن اليوم عبر ثلاثة تصفيات مختلفة، حيث يتأهل للتصفية الثالثة والأخيرة ستة زوارق فقط، ينطلق من خلالها كل زورق على حدة، في محاولة إحراز الزمن الأفضل من خلال السباق.

وحرص خالد بن جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي رئيس اللجنة المنظمة للحدث على مطالعة كافة الترتيبات الخاصة بإقامة وتنظيم منافسات الفورمولا، وكافة الفعاليات المصاحبة لها، وأثنى خلال الجولة الصباحية، أمس، وهو برفقه عدد من أعضاء التنظيم على كافة الجهود المبذولة لنجاح الحدث، وخروجه بالصورة التي تليق به، وبتاريخه الكبير ونجاحاته السابقة التي حققتها الإمارة الباسمة على مدار 20 عاماً، وتمنى المدفع التوفيق لأبطال الإمارات الذين يشاركون في الحدث، متمنياً لهم حصد المراكز الأولى في بطولة العام، وفي سباق جائزة الشارقة الكبرى، سواء على صعيد منافسات الدراجات المائية أو مونديال الفورمولا.

وتوج قائد دراجة فريق فيكتوري تيم المتسابق العالمي النمساوي كيفين رايتيرر بطلاً للعالم في منافسات واقف محترفين جي بي 1، وذلك قبل نهاية مراحل جائزة الشارقة الكبرى للدراجات المائية 2019، مضيفاً 25 نقطة جديدة إلى رصيده، ومبتعداً بصدارة الترتيب العام.

وحسم قائد دراجة فيكتوري تيم رقم 90 أمر الصدارة مبكراً، ليتكرر إنجازه للمرة الثالثة في تاريخ البطولة العالمية بعد الفوز بلقبي 2015 و2018 وللمرة الثانية على التوالي، مهدياً فريق الفيكتوري تيم اللقب الثاني هذا العام أيضاً بعد تتويج الصيف الماضي بلقب البطولة الأوروبية عن جدارة.