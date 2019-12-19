شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة النصر تعزز صدارتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس
عزّز فريق النصر الأول للكرة الطائرة صدارته لمسابقة الدوري العام ، بوصوله إلى 13 نقطة، بعد فوزه المستحق الذي حققه أمس الأول ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة على الوصل 3-1، وحلّ الوصل ثالثاً في الترتيب العام برصيد 10 نقاط.
وجاء شباب الأهلي، في المركز الثاني ب 11 نقطة، بعد فوزه 3-0 على الظفرة،الذي بقي في المركز الأخير بدون نقاط، وجاء بني ياس رابعاً ب 10 نقاط من 3 انتصارات، بعد فوزه 3-1 على الوحدة،الذي حل في المركز التاسع قبل الأخير بدون نقاط.
وحل فريق حتا في المركز الخامس، بفارق نسبة نقاط الأشواط عن بني ياس وبعد تغلبه 3-0 على الجزيرة الذي جاء في المركز السابع ب 6 نقاط، وجاء العين سادساً ب 9 نقاط من 3 انتصارات، بعد فوزه 3-0 على عجمان، والذي حل في المركز الثامن ب 6 نقاط من انتصارين.
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