الأكاديمية البحرية بخورفكان تعزز مكانة الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الاهتمام الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، ودعمه الدائم للرياضات البحرية في الإمارة.

جاء ذلك خلال افتتاح الواجهة المائية بشاطئ خورفكان، وزيارته لأكاديمية الشارقة للرياضات البحرية التابعة للنادي في خورفكان، وإطلاعه على البرامج والفعاليات التي تقدمها، كما وجه سموه بتوفير الخدمات اللازمة لاستقطاب الناشئة وتأهيل كوادر تمتلك مهارات متخصصة في الرياضات البحرية.

وقال علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية: «إنشاء أكاديمية متخصصة في الرياضات البحرية يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، في توفير الخدمات اللازمة لاستقطاب فئة الناشئة من الشباب، وسنعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات التي تقدمها الأكاديمية، لتتواكب مع توجهات ومتطلبات الرياضات البحرية الدولية. وعليه سنعمل على إنشاء أفرع للأكاديمية في كافة مختلف مدن الإمارة».

وأضاف: «ستعمل الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية لأبنائنا وتدريبهم لدخول عالم السباقات البحرية، وتحقيق إنجازات عالمية تليق باسم إمارة الشارقة في الخريطة الرياضية العالمية، كما تسهم هذه الأكاديميات في الترويج للمناطق السياحية والبحرية في مختلف مدن إمارة الشارقة».

وتوجه رئيس النادي بأسمى آيات الشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، على دعم سموهما المستمر للنادي والأكاديمية.

من جانب آخر، استعرض خالد جاسم المدفع، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية خلال الاجتماع أهمية بطولة العالم للزوارق السريعة الفورمولا 1 في الجانب التسويقي والسياحي للإمارة، كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير حول مشاركة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، في بطولة ملك تايلاند للدراجات المائية، وحصوله على لقب بطولة العالم، مهنئاً مجلس الإدارة على هذا الإنجاز، كما توجه بالشكر لأعضاء الوفد المشارك في البطولة.

حضر الاجتماع الأعضاء طارق سعيد علاي، حميد علي المهيري، محمد أحمد الكمالي، حسن محمد الزعابي، عبدالله السلامي بجانب أحمد الحوسني المدير التنفيذي للنادي.