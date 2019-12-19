جواو فيلكس ولوكاكو وبيانيتش يتحدثون في مؤتمر دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي عن مشاركة نخبة جديدة من اللاعبين والمدربين في جلسات الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً منذ عام 2006، وتقام نسخته المقبلة تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم» يوم 28 ديسمبر الجاري في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا.

تأتي مشاركة اللاعبين الذين يتحدث جميعهم للمرة الأولى في المؤتمر ضمن جلستين، خصصت الأولى للاعبين، والأخرى للمدربين ، فيما ستكون جلسة المدربين مخصصة للاطلاع على دور التكنولوجيا في التدريب الحديث في عالم كرة القدم. وتتضمن جلسة اللاعبين ثلاثة أسماء لامعة تحضر للمرة الأولى في المؤتمر هم: جواو فيليكس نجم «أتلتيكو مدريد» والمنتخب البرتغالي، وروميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان والمنتخب البلجيكي، وميراليم بيانيتش صانع ألعاب يوفنتوس، ومنتخب البوسنة، ولكل منهم تجربة مهمة تستحق تسليط الضوء عليها والاستفادة منها.

اللاعب البرتغالي الشاب جواو فيلكس، لفت أنظار العالم لتألقه في صفوف منتخب البرتغال لكرة القدم. ويلعب روميلو لوكاكو في مركز الهجوم مع نادي إنتر ميلان المشارك في دوري الدرجة الأولى الإيطالي والمنتخب الوطني البلجيكي.

وفيما يعد اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم في الوقت الحالي، ويلعب في نادي يوفنتوس الإيطالي.وتجمع جلسة المدربين ثلاثة رياضيين حققوا نجاحات كبيرة كلاعبين، كما أثبتوا تميزهم كمدربين، وهم: ديدييه ديشان مدير المنتخب الوطني الفرنسي والفائز بكأس العالم لعام 2018، وريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز وأسطورة مانشستر يونايتد، وسيموني اينزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو الإيطالي.