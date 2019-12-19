محافظ السويس: اسم زايد يكفي للنجاح.. ونسخة 2019 مبهرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدخل ماراثون زايد عامه الثامن عشر بتدشين الدورة السادسة من النسخة المصرية، على شواطئ قناة السويس، «عروس القنال» يوم الجمعة المقبل، ليحلق بمزيد من البصمات نحو العالمية، بعدما انطلق كفكرة محلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحديداً في الثالث من مارس عام 2001، ليحلق بعدها متخطياً الآفاق وعابراً القارات والمحيطات ليحط الرحال في نيويورك عاصمة الأضواء عام 2005، مدشناً أولى خطواته نحو العالمية.

في 2001 انطلقت فكرة الماراثون تكريماً وتخليداً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولأنه زايد، خرجت جموع المواطنين وآلاف المقيمين للتعبير عن حب وعشق وتقدير زايد، وبإشراف اتحاد ألعاب القوى في ذاك الوقت ولد الماراثون عملاقاً، وخصص لثلاث فئات زادت مع ارتفاع التفاعل وردود الأفعال إلى أربع فئات، هي الأطفال لمسافة قصيرة والرجال والسيدات لمسافة 7.7 كم، والمحترفون لمسافة 10.7 كم، ثم أضيفت فئة كبار السن من فوق الخمسين عاماً.

وخلال ساعات تستقبل مدينة السويس المصرية دورة جديدة من النسخة المصرية، يدخل بها الماراثون عامه الثامن عشر لتتواصل المسيرة وتتسع مساحات البصمات ويرتفع سقف الطموحات والنجاحات، وهو ما استعدت له المدينة الساحلية بشكل غير مسبوق، حيث أكملت اللجنة المنظمة بالترتيب مع وزارة الشباب المصرية ومسؤولي محافظة السويس الاستعدادات، لكتابة فصل جديد من فصول نجاح الماراثون على كل المستويات، ووضعت اللمسات الأخيرة لنسخة استثنائية تبقى طويلاً في الذاكرة، فيما كثفت الوزارة الدعاية بنطاق الأندية المصرية الكبرى، مثل الأهلي والزمالك، وكذلك الأندية الاجتماعية، مثل الجزيرة وهليوبوليس، لجذب المزيد من الشباب وتشجيعهم على المشاركة في رسالة الماراثون.

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، أن الترتيبات الخاصة وشغف المصريين وتحديداً أهالي السويس، باسم الشيخ زايد، يجعلنا أمام نسخة استثنائية ونجاح جماهيري كبير، وقال: «اسم زايد يكفي لنجاح أي شيء في أنحاء مصر، حيث يرتبط به المصريون ارتباطاً شديداً لدوره الخيري في مصر على مدار سنوات وسنوات». وأضاف: الماراثون علامة مضيئة وبات عيداً للمصريين ينتظرونه للتعبير عن محبة زايد وأبنائه، وكل ما يرتبط بالإمارات، وواصل: نحن سعداء باختيار السويس لتلك النسخة ونعد بتنظيم متميز، خصوصاً أن الدولة ووزارة الشباب والرياضة لم تبخل علينا بشيء مرحباً بضيوف السويس وواعداً بيوم تاريخي تخلده ذاكرة الحضور.

من جانبه دعا سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، إلى المساهمة الفاعلة والمشاركة في تقديم الدعم والمساندة لأهداف ماراثون زايد الخيري في جمهورية مصر الشقيقة، الذي يقام لصالح معهد الأورام، مؤكداً أن الإمارات، استطاعت تمكين وإغاثة ودعم ومساعدة المتضررين والمحتاجين في الوطن العربي والعالم، وأسهمت برؤية القائد الحكيمة وأياديه البيضاء أن تكون جسراً حيوياً تنطلق عبره المبادرات الإنسانية لتصل وتشمل كافة الفئات التي تعاني من الأمراض المختلفة والعوز والأضرار في مختلف القضايا الإنسانية.

وقال حارب: إن مثل هذا الحدث، لا بد أن يسارع الجميع من أجل المشاركة فيه والتفاعل معه بالدعم، نظراً للرسالة الإنسانية التي يحملها، حيث يمثل وقفة في وجه المعاناة، كما أنه يحمل اسماً غالياً على قلب كل إماراتي، وهو المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي كان سباقاً إلى الخير في كل مكان، ويعرف القاصي والداني سجاياه، ووصلت أياديه البيضاء إلى بقاع الدنيا قاطبة، مشيداً بدور اللجنة المنظمة للماراثون برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، مؤكداً أن اللجنة اعتادت على تنظيم الأحداث والفعاليات الاستثنائية، متمنياً للحدث أن يحقق أهدافه ويواصل عطاءاته في ساحات العمل الإنساني.