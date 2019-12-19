المزروعي: المبادرات المجتمعية تثري الساحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نبيل المزروعي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كلباء الشاطئية أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات في الفترة الأخيرة، مبيناً أنه تم وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق البطولة قريباً. وكشف أن البطولة ستكون في كرة القدم والكرة الطائرة للرجال والسيدات، وسيشارك في بطولة كرة القدم 14 فريقاً تقسم على مجموعتين. وأفاد أن اللجنة رصدت جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى كما تلقت اللجنة العديد من الطلبات لرعاية البطولة، وتوقع أن تشهد البطولة إقبالاً كبيراً من محبي كرة القدم والكرة الطائرة في المنطقة.

وأكد المزروعي أن مثل هذه المبادرات تأتي في إطار تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لما لها من فوائد على صحة الإنسان كما تساهم في اكتشاف مواهب جديدة يمكن الاستعانة بها في المنتخبات الوطنية، مؤكداً أنها تثري الساحة الرياضية في الدولة.

وعبر المزروعي عن سعادته وتفاؤله بتولي الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئاسة اللجنة الانتقالية لإدارة اتحاد الكرة، مبيناً أنه يتمتع بخبرات كبيرة في المجال ولديه رؤية في تطوير كرة القدم الإماراتية في الفترة المقبلة. كما أشاد المزروعي بأعضاء اللجنة الذين يملكون خبرات مميزة ستفيد الكرة الإماراتية.