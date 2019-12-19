

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريق منطاد الإمارات عن إطلاقه منطاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحلته الجديدة انسجاماً مع التعبير الوطني الكبير الذي أبداه جميع المواطنين والمقيمين عن حبهم وولائهم لسموه. ويأتي إطلاق منطاد «شكراً محمد بن زايد» ضمن الوقفات الوطنية التي يرسمها أبناء الإمارات للوطن وقيادته في شتى المجالات، معبرين عن اعتزازهم وحبهم لسموه.

وأعرب الكابتن طيار عبدالعزيز المنصوري رئيس منطاد الإمارات عن سعادته بالمضي قدماً في استخدام جميع الأجهزة والتقنية العلمية، وتسخير كل السبل الفنية للتعريف عالمياً بالإنجازات الدولية التي حققها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي كان الإنسان محور اهتمامه وأساس عمله اليومي الذي جعل من الإمارات واحة سلام وتضامن وجذب لكل الأمم والثقافات.