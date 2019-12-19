تكريم شركاء النجاح في «بناء الأجسام»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أقيم أمس الأول حفل تكريم لرعاة وشركاء النجاح في بطولة العالم لبناء الاجسام والفيزيك، التي احتضنتها الفجيرة للمرة الأولى الشهر الماضي، وأقيم الحفل بفندق سيجي الديار بالفجيرة، وحضره الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعبدالعزيز بوهندي مدير هيئة الرياضة بالمنطقة الشرقية، والمهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس اللجنة المنظمة، وعلي بن حيدر نائب رئيس اتحاد بناء الأجسام وخليل معروف مدير البطولة.

وأشاد الشيخ عبدالله الشرقي، بدور الرعاة والإعلام وجهود اللجنة المنظمة في مونديال بناء الأجسام الذي حقق نجاحاً استثنائياً بشهادة كل المشاركين وأعضاء الاتحاد الدولي، معرباً عن شكره وامتنانه لسمو ولي عهد الفجيرة على الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الرياضة في الإمارة، كما خص بالشكر الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد والأب الروحي لرياضة بناء الأجسام.

وكانت قائمة المكرمين من الرعاة قد شملت أكثر من 50 جهة ومؤسسة.