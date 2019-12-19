شكرا لقرائتكم خبر عن الشمري: جاهزون للحدث العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد متعب بن زيد الشمري، المدير العام لميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية، جاهزية الميدان للسباق اليوم، متوجهاً بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على دعم سموه المستمر لسباقات الخيول العربية، وأشاد بالعلاقة المميزة بين «شادويل العالمية» والميدان، بما يساهم في تطوير سباقات الخيول العربية، آملاً أن تخرج النسخة الثانية من المهرجان بصورة جميلة تليق بحجم التطور الذي تشهده العلاقات بين السعودية والإمارات.

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