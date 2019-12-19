شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة «لا ليجا بروميسيز» تنطلق 27 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل مجلس أبوظبي الرياضي تحضيراته التنظيمية لانطلاق النسخة ال 24 من بطولة لا ليجا بروميسيز العالمية لكرة القدم (تحت 12 سنة) التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وذلك بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا» خلال الفترة من 27 وحتى 29 ديسمبر الجاري.
وتقام على هامش البطولة 3 ورش عمل على مدار الأيام الثلاثة في استاد هزاع بن زايد.
وتشارك في البطولة 3 فرق محلية: العين المستضيف والجزيرة وبني ياس، و13 فريقاً عالمياً تصل الدولة يوم 26 ديسمبر وهي: برشلونة، وأتليتكو مدريد، وإسبانيول، وريال مدريد، وريال بيتيس، وإشبيلية، وفالنسيا، وفياريال (إسبانيا)، ويوفنتوس وإنتر ميلان (إيطاليا)، وبروسيا دورتموند (ألمانيا)، وباريس سان جيرمان (فرنسا)، وبنفيكا (البرتغال).
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