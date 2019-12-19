بوسمان: ميرتنز لم يعرف من أنا ووالدة رابيو أعطتني المال اعترافاً بفضلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

تحل هذه الأيام الذكرى ال 24 لانتصار البلجيكي جون مارك بوسمان، على اللوائح الصارمة للاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث مهد اللاعب السابق طريق الحرية للاعبين المحترفين في التنقل بين دول أوروبا. سلطت الصحافة الفرنسية الضوء على الماضي كي نفهم المستقبل في مقابلة مع لاعب الوسط (55 عاماً) الذي تعرض قبل عام لأزمة صحية جعلته عاجزاً عن لف رأسه يميناً أو يساراً لذا تراه يمضي معظم الأوقات في منزله الواقع بين مدينتي لييج وفاريم البلجيكية. في مرآب منزله لا أثر لسيارة ويعلق: «عندما أريد زيارة والدتي أطلب تاكسي». وفيما يلي نص المقابلة:

في العام المقبل سيمر ربع قرن على قلبك عالم الكرة رأساً على عقب لكن الكثير من الناس لا يعرفون أنك كنت أمل الكرة البلجيكية، وأنك لعبت بشكل دائم في المنتخب منذ الفئات العمرية؟

- عندما كنت طفلاً كنت ألعب الكرة في حديقة في كوانت مع أصدقائي وكانوا يلقبونني بوبي شارلتون، بوبي كان لقبي. في سن العاشرة، اصطحبني والدي مشجع ستاندرد لييج الأكبر للنادي ليسجلني في أكاديميته. أتذكر جيداً أنه قال للسكرتير: سوف تسمع لاحقاً باسم ابني رد عليه السكرتير: «مسيو، هناك كثر نسمع بأسمائهم في العالم لكن القليل هم النخبة». كان هناك 3 فرق ناشئين (A,B,C) بدأت بفريق C مع أصدقائي وبعد أسبوعين بكيت عندما أعلنوا اسمي في فريق A

لأنني سأبتعد عن أصدقائي. حصلت على جائزة أفضل لاعب في معظم البطولات التي شاركت فيها ثم استدعيت لتمثيل بلجيكا فئة دون ال 15 عاماً.

صحيح ما يقال إن الأندية الكبيرة أبدت اهتماماً بشرائك؟

- شاركت في بطولة دوري أبطال أوروبا للناشئين بمدينة نيس الفرنسية مع ناشئة ستاندرد وهزمنا إنتر ميلان 2-صفر في النهائي وسجلت أنا الهدفين. بعد النهائي قال لي المدرب: «الإنتر عينه عليك لكنني لن أتركك ترحل ببساطة». في سن ال 17 وقعت أول عقد احتراف، 100 يورو شهرياً و500 يورو مصاريف النقل و300 يورو مقابل كل نقطة. كان حينها الفوز يساوي نقطتين لكن بعد وقت قصير انفجرت فضيحة الفساد الإداري. بدأ النادي يغير المدربين كل حين ولم يكن الوضع مثالياً للاعبين الشباب، فوضى عارمة. كنا لا نحصل على أجورنا لشهرين أو أكثر. مع المدرب رينيه ديساييه وجدت نفسي على الدكة وحينها لاحظني روبرت فاسياج الذي درب لييج سابقاً. اشتراني ديساييه مقابل 75 ألف يورو لعامين للييج، الموسم الأول لم ألعب كثيراً لكن في الثاني تألقت. لعب ديساييه دوراً كبيراً في تطوري.

هو أيضاً الرجل الذي رسم مستقبلك، هذه بداية ملف ثقيل؟

- جاء إلى منزل العائلة في كوانت، التقى بوالدي الذي كان أحد أبناء عمومته. غضب والدي عندما علم أن لييج حدد سعري ب 300 ألف يورو رغم أنه اشتراني مقابل 75 ألف يورو قبل عامين، قال ديساييه لوالدي: «لن نتركه يرحل دون أن نستفيد».

السعر جعل الأندية تحجم عن شرائك، تردد أن نادي لو باترو ايسدن تقدم بعرض هل هذا صحيح؟

- أجل لكنه فريق درجة ثانية وأنا أردت مواصلة اللعب في الدرجة الأولى.

أخيراً، نادي يو أس دنكرك الفرنسي درجة ثانية تقدم بعرض ماذا فعلت حينها؟

- كل ما طلبه دنكرك هو الحصول علي قبل 5 أغسطس موعد انطلاق الدوري ثم يدفع قيمة الصفقة لاحقاً لكن رئيس لييج شكك في نواياه ورفض العرض، كنت لأحصل على 3 أضعاف الأجر مع دنكرك. عرض علي لييج عقداً ب 750 يورو شهرياً وعندما رفضت التوقيع أوقفوني عن اللعب وأوقفوا أجري. حينها اتصلت بمحام وصدم زملائي من جرأتي.

} بعدها تهيأت لك فرصة الانتقال لنادي أولمبيك دو سان كنتان الفرنسي درجة ثانية ماذا حدث حينها؟

- أرادوا تجربتي في مباراة أمام فالنسيان لكن القسم القانوني في لييج عارضوا المقترح أمام المحكمة، مثلت أمام القاضي واقتنع بخوضي المباراة. لعبت وعرض علي النادي عقداً، قال لي رئيس كنتان: «احزر من التقيت هنا؟ أندريه مارشنديز. قال لي إنه بصدد افتتاح سلسلة مجلات من مجموعته «ترافيك» في الإقليم وإنه سيعطينا لاعبين مجاناً بشرط واحد أن أنسحب من تقديم عرض لك». الرئيس وفى بوعده لي لكن للأسف انهار النادي وحينها كتبت لجميع الأندية الفرنسية لعرض خدماتي، معظم الأندية قالت إنني سأكون الخيار الثالث لأن لديهم لاعبين أجانب حاصلين على الرخصة سلفاً، حينها قررت أنا والمحامي رفع قضية لانتقاد شرط تحديد عدد اللاعبين الأجانب في الفريق أمام المحكمة الأوروبية، لم يكن اللاعب الأوروبي في الماضي قادراً على الانتقال بحرية كمواطن بين الفرق الأوروبية على خلاف الآن في جميع الرياضات بالقارة.

ما لا يعلمه الكثيرون، أنه قبل قرار 15 ديسمبر 1995 منحك القضاء البلجيكي سلفاً حرية اللعب في أي ناد محلي تختاره هل هذا صحيح؟

- حينها كنت ألعب مع فريق أولمبيك شارلروي درجة ثالثة مقابل 75 يورو شهرياً، في العام التالي وقعت مع فيتسه الصاعد، كان رئيس النادي صديقاً لي واستقبلوني بحفاوة. موسمي الأول كان جيداً لكن في الثاني أتعبتني كواليس الدعوى ولم يتحمل المدرب بارتيس برودرز فأجلسني على الدكة. غضب الرئيس منه وقرر معاتبته، نصحته بعدم فعل ذلك لكنه عاتبه وفي اليوم التالي جعلني برودرز المتهم الرئيسي ولم يعد يكلمني. ذهبت للرئيس وطلبت منه الرحيل لأنني لم أعد أحتمل، بعد هذا أهملت نفسي ودخلت في دوامة الكحول.

لماذا لم تجرب حظك في مضمار غير الكرة؟

- لا أعرف مهنة أخرى غير كرة القدم، لم أكمل دراستي لأنني لم أكن أحب المدرسة وفي المنزل لم يعد أحد يستطيع مساعدتي. والدي كان حمال فحم وبعدها عمل سائق تاكسي ولم يكن عنده وقت لينشغل بي. والدتي كانت سلوفينية الأصل، عانت ما عانته بسن ال12 في مركز اعتقال مع أسرتها ولا تعرف بالكاد القراءة أو الكتابة. ساعدتني والدة زميل في المدرسة في درس الجغرافيا وحصلت على 95 في المئة.

رغم ذلك، حصلت على مساعدة مالية من الخارج أليس كذلك؟

- أراد زميلي مارك ديغريس وفيليب دي فيلد تنظيم حملة في بلجيكا لجمع التبرعات لكن لم يسهلوا عليهم المهمة بل عارضوها. قدم لي كل من الشقيقين الهولنديين دي بوير وكومان 2500 يورو ثم أعطتني رابطة اللاعبين المحترفين 300 ألف يورو وسمح لي ميشيل برودوم بالتمرن مع بنفيكا. منذ يونيو 2015 لم أحصل على شيء، كل ما بقي لي هذا المنزل.

ماذا تقول لمن قال عنك إنك قتلت كرة القدم؟

- لم أقتل كرة القدم بل أغرقتها بالمال، بفضلي تربح الأندية الملايين اليوم. نقلت لهم التركيبة السحرية ويتوجب عليهم فرش السجادة الحمراء لي لكنهم يتمتعون بالملايين وأنا أعيش في البؤس. ما يحصل اليوم من جنون لم يكن بسببي، أنا فقط طلبت حرية تنقل اللاعبين الأوروبيين لكن الحرية الحقيقية حدثت في العامين التاليين عندما سمحت اللوائح للاعبين في عامهم الأخير من العقد بالتفاوض مع ناد آخر. لاعبو الكرة يحصلون على مزيد من الأجور في الوقت الراهن لكنهم ليسوا أسياداً باستثناء النجوم الكبار منهم، تشتري الأندية 95 في المئة من اللاعبين وهم صغار على أمل أن تربح في بيعهم لاحقاً وهم لا يقررون وجهتهم بل النادي كما كانت عليه الحال معي لكنهم على الأقل يملكون حرية اللعب في الخارج. قبل أيام في اجتماع رابطة اللاعبين سمعت زوجة أحدهم تشتكي من كثرة الترحال، قلت لها يمكنك أن تحزمي الحقائب وترحلي أما أنا فكنت ممنوعاً. في بعض البلدان، عدد الأجانب في التشكيلة محدود، من بلجيكا لم يتمكن سوى لوزانو وانزو سيفو من اللعب في الخارج لكن اليوم يمكن لأي لاعب بلجيكي اللعب في الخارج.

هل يعرفك اللاعبون الشباب اليوم؟

- لا، في أحد الأيام اصطحبني وكيل الأعمال بول ستيفاني لمباراة ايندهوفن وهناك عرفني على دريس ميرتنز (لاعب نابولي الإيطالي حالياً). قلت له إذا واصلت على هذا المنوال ستتطور كثيراً، بعدها اتصل علي وقال إنه لم تكن لديه فكرة إطلاقاً عمن أكون. والدة أحد الناشئين اتصلت بي مرة وطلبت رقم حسابي في البنك وقالت إنها تشعر بالامتنان لي بعد توقيع ابنها عقداً مع باريس سان جيرمان، لم أعرفها لكنني عرفت لاحقاً أنها فيرونيك رابيو والدة ووكيلة أعمال أدريان رابيو (لاعب اليوفنتوس حالياً). حولت لي 10 آلاف يورو وزاروني في منزلي. عندما أعلن رابيو عن رغبته في تمديد العقد حاربوه وأجلسوه على الدكة وأجبروه على التمرن وحيداً 7 شهور لكنه صمد حتى انتقل والآن يلعب بأجر 7 ملايين يورو سنوياً في اليوفي.

قيل إنك قضيت ليلة في السجن بسبب عنف ضد شريكتك وقيل إنك تشاجرت مع محامييك السابقين ما ردك؟

- شريكتي اعتدت علي بالضرب فضربتها، سجنت ليلة وقضت المحكمة علي بالعمل المجتمعي 40 ساعة. أما فيما يتعلق بالمحاميين ميسون ودوبون فقد ساعداني في البداية منحت كامل ثقتي لدوبون لأنني لم أكن أعرف شيئاً، عندما كان أحد ما يتصل ليساعدني مالياً أحوله إليه لكنه أخذ مالي وبعد اعتزالي استفاد كثيراً من شهرته في قضيتي.