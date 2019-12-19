الوصل وشباب الأهلي يتصدران كأس اليد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت مباريات الدور التمهيدي من بطولة «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد» عن فوز الشارقة على الظفرة (29-21)، والوصل على العين (29-27)، والجزيرة على النصر (35-34)، وشباب الأهلي على الوحدة (41 -34)، وبهذه النتائج يصبح موقف الفرق في المجموعة الأولى على النحو التالي: الوصل في المركز الأول برصيد 9 نقاط، والشارقة والعين في المركزين الثاني والثالث برصيد 7 نقاط لكل منهما، والظفرة رابعاً بخمس نقاط، وبني ياس خامساً بثلاث نقاط، أما فرق المجموعة الثانية فيتصدرها شباب الأهلي برصيد 8 نقاط، والجزيرة ثانياً برصيد 8 نقاط أيضاً، والنصر ثالثاً برصيد 6 نقاط، والوحدة ومليحة في المركزين الرابع والخامس بخمس نقاط لكل منهما.