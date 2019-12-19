مكتشف جرينوود: سجل 16 هدفاً في عمر 6 سنوات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مارك سينيور الذي كان يعمل مدرباً سابقاً لمانشستر يونايتد عن كواليس ملاحظته لخريج أكاديمية اليونايتد ماسون جرينوود (18 عاماً) وقال: «شاهده الكشافة في فريق ناشئة برادفورد، كانوا هناك لمراقبة لاعب آخر فجرينوود كان صغير السن؛ لذا كان يركل الكرة على خط التماس ينتظر بلوغه 6 سنوات. لاحظه الكشافة وقرروا مراقبة أول مباراة يلعبها في سن السادسة، فريقه لم يسبق له الفوز بمباراة على الإطلاق وأعتقد أنهم لم يسجلوا أصلاً هدفاً، ثم جاء جرينوود وسجل 16 هدفاً، وانتهت المباراة 16 -1.

في اليوم التالي، سجلت الصحيفة المحلية مبيعات خيالية». وتابع سينيور: «جاء لمركز التطوير في مساء يوم شهرته في الصحيفة المحلية، وصلت أنا مبكراً وشاهدت ماسون يركل الكرة بكلتي قدميه في المرآب، كان مذهلاً. اقتربت منه وسألته: «هل أنت ماسون الذي سجل 16 هدفاً يوم الأحد؟ هل كانت الأهداف سهلة؟» فنظر إلي وأجاب: «لو لم أكن هناك لخسرنا المباراة 0-1».

ذهب مباشرة لمركز تطوير الصغار في هدرسفيلد وفي فريق يكبره، كل نادٍ سمع بجرينوود؛ لذا بدأ الجميع بملاحقته. وسجل جرينوود هدفين في مباراة فوز اليونايتد على ألكمار في يوروبا ليج، قبل أن يخطف التعادل لفريقه أمام إيفرتون بعد 3 أيام.