رازوفيتش: نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للظفرة أن فريقه يتطلع إلى نتيجة إيجابية أمام مستضيفه العين اليوم، مشيراً إلى أن المباراة صعبة أمام فريق قوي ومنافس على اللقب.

وقال: نرغب في تحقيق نتيجة جيدة في المباراة، وندرك قوة المنافس وطموحه في حصد النقاط من أجل الاقتراب من الصدارة، لذلك نتوقع مواجهة صعبة أمام فريق بإمكانيات كبيرة ويلعب على أرضه.

وأوضح مدرب الظفرة أن فريقه أكمل استعداداته للمباراة مكتمل الصفوف مع عودة اللاعب خالد الدرمكي من الإيقاف.