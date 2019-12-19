شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش: نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى
أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للظفرة أن فريقه يتطلع إلى نتيجة إيجابية أمام مستضيفه العين اليوم، مشيراً إلى أن المباراة صعبة أمام فريق قوي ومنافس على اللقب.
وقال: نرغب في تحقيق نتيجة جيدة في المباراة، وندرك قوة المنافس وطموحه في حصد النقاط من أجل الاقتراب من الصدارة، لذلك نتوقع مواجهة صعبة أمام فريق بإمكانيات كبيرة ويلعب على أرضه.
وأوضح مدرب الظفرة أن فريقه أكمل استعداداته للمباراة مكتمل الصفوف مع عودة اللاعب خالد الدرمكي من الإيقاف.
كانت هذه تفاصيل خبر رازوفيتش: نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.