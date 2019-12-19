شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن يشتري بالاسيوس من ريفر بليت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل نادي باير ليفركوزن الألماني تفاصيل صفقة الأرجنتيني ايزكييل بالاسيوس (21 عاماً) لاعب وسط نادي ريفر بليت الأرجنتيني على أن تعلن الصفقة رسمياً في الأول من يناير المقبل، ولم يكشف ليفركوزن عن أجر اللاعب لكن الصفقة قاربت ال 15 مليون جنيه استرليني بعقد حتى 2025 وعبر اللاعب ومدرب ليفركوزن عن سعادتهما بالصفقة، وهوحصد مع ريفر لقب ليبرتادوريس وكأس الأرجنتين وكأس أمريكا الجنوبية.

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