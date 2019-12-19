شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الكمالي وكارليتوس أمام كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى يغيب المدافع حمدان الكمالي، والمهاجم كارليتوس عن الوحدة في مباراة اتحاد كلباء غداً بملعب الأخير في بطولة الدوري، وتجددت إصابة الكمالي في مباراة فريقه الأخيرة أمام خورفكان، بينما أصيب كارليتوس بالتواء في الكاحل، ويخضع للعلاج للتعافي من الإصابة ولم يحدد الإسباني خمينيز مدرب الفريق المدة التي يحتاج إليها اللاعب للعودة للمشاركة مع الفريق، فيما أكد المدرب تعافي الحارس محمد الشامسي، وإمكانية مشاركته في المباراة غداً.

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