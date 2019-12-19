الكابتن راموس يختار النسخة الأغلى من «أودي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار كابتن ريال مدريد النسخة الأغلى من سيارة أودي راعي النادي، بعدما ترك المصنع الألماني حرية اختيار الموديل واللون، وتحمل كل سيارة توقيع اللاعب الذي اختارها. واختار راموس لونار بلو (86 ألف جنيه استرليني) فيما فضل مدربه زيدان إلى جانب زميليه كورتوا وبنزيمة خياراً أقل كُلفة (سبورتباك 65 ألف استرليني). أما أكثر النسخ شعبية للاعبي الريال فكانت ألبي واختارها إبراهيم دياز ولوكا يوفيتيتش وماريانو ولوكا مودريتش ورودريجو وكاسيميرو ومندي وبيل وايسكو وأريولا وميليتاو. وعلى الرغم من هيمنة اللونين الرمادي والفضي فإن المدافع فاران اختار اللون الأحمر نسخة إيتون (71 ألف استرليني).

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