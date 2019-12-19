شكرا لقرائتكم خبر عن المشجعون يختارون فان دايك لاعب العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صوت 340 ألف مشجع في إنجلترا لصالح مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك، ليكون أفضل لاعب للعام متفوقاً في التصويت على وصيفه رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي حامل اللقب والسنغالي ساديو ماني زميل فان دايك في المركز الثالث والكوري الجنوبي سون نجم توتنهام في المركز الرابع ثم فاردي نجم ليستر خامساً وأوبميانج نجم أرسنال سادساً. فان دايك هو رابع لاعب من ليفربول يفوز بجائزة المشجعين في آخر 7 سنوات بعد النجم المصري محمد صلاح والبرازيلي فيليب كوتينيو والأوروجوياني لويس سواريز.

بيد أن النجومية والشهرة والمال التي يتمتع بها لاعبو المدرب الألماني كلوب لا مكان لها في فريق سيدات النادي إذ يصارع الفريق شبح الهبوط هذا الموسم وملاعب تمريناته «وصمة عار» وفق مدربة تشيلسي إيما هايز.

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