6 ملايين درهم جوائز مهرجان ليوا الدولي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبشراكة استراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي 2020 عن انطلاق فعاليات مهرجان ليوا الدولي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة «تل مرعب» يوم 26 ديسمبر الجاري حتى 10 يناير القادم، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بحديقة أم الإمارات في أبوظبي.

حضر المؤتمر الصحفي الذي أقيم، أمس الأول، في أبوظبي سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعمر صوينع السويدي، رئيس دائرة المكتب التنفيذي في أدنوك، وعدد كبير من المسؤولين وممثلي الدوائر الحكومية والخاصة وممثلي مختلف وسائل الإعلام.

وقال محمد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان: «مما لا شك فيه أن مهرجان ليوا الدولي 2020 أصبح حدثاً عالمياً بما يقدمه من فعاليات متنوعة ومسابقات شيقة وبطولات دولية تجذب إليها عشاق التحدي والمغامرة من داخل الدولة وخارجها كما نجح في استقطاب اهتمام الزوار والسياح ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم، وهو ما أسهم في ترسيخ اسم منطقة الظفرة وصحراء ليوا على الخريطة السياحية العالمية».

وقال عمر صوينع السويدي: «تسعى أدنوك لتمكين وتعزيز القيم المجتمعية بما يضمن استمرار الثقافة الإماراتية في التأثير إيجابياً في الأجيال القادمة، ومن خلال رعايتنا لمهرجان ليوا الدولي نسعى لدعم الفعاليات والمسابقات التي تقام في منطقة الظفرة، والتي يشارك ويستفيد منها جميع شرائح المجتمع».

وقال عارف العواني: «الإعلان عن انطلاق مهرجان ليوا الدولي 2020 يؤكد ما تم إعلانه، مؤخراً، بعد فوز أبوظبي بجائزة الوجهة الرائدة للسياحة الرياضية على مستوى العالم، حيث يعتبر المهرجان إحدى أهم الفعاليات الرياضية السنوية التي تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار والسياح من مختلف إمارات الدولة، ومنطقة الخليج والشرق الأوسط والعالم».

واستعرض محمد راشد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي أهم المسابقات التي سيشهدها المهرجان في منطقة «تل مرعب»، ومنها بطولات السيارات، وكذلك بطولة الاستعراض الرملي، وبطولة الاستعراض الحر، ومسابقة ليوا دريف، ومسابقة برون أوت، واستعرض كذلك بطولات الدراجات التي تضم بطولة تل مرعب للدراجات، ومسابقة بقي تورك ومسابقة ليوا utv، كما تم استعراض السباقات التراثية، ومنها مسابقة الصقور، وبطولة سباق الهجن ومسابقة الخيول، بجانب المسابقات المستحدثة كالرماية ومسابقة ليوا للتصوير الضوئي.

وقدمت حمدة الشامسي رئيسة اللجنة الإعلامية 2020 عرضاً لأهم الخدمات الترفيهية والفعاليات المصاحبة، وكل ما هو جديد في نسخة 2020 من مسابقات ومناطق ترفيهية والألعاب النارية والحفلات الغنائية، والتي ستستمر على مدى 16 يوماً.