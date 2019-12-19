زيرزكي ينقذ بايرن ومونشنغلادباخ يتساوى مع لايبزيغ









اسماء السيد - ساهم الهولندي الشاب جوشوا زيرزكي في مباراته الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم، بفوز فريقه بايرن ميونيخ على مضيفه فرايبورغ في الوقت بدل الضائع بعد دخوله بديلا، بينما تساوى بوروسيا مونشنغلادباخ في الصدارة مع لايبزيغ بفوز على مضيفه بادربورن.

وفي مباريات المرحلة السادسة عشرة، دخل الهولندي (18 عاما) بديلا في الدقيقة 90 من المباراة والنتيجة 1-1، وتمكن من هز الشباك في الوقت بدل الضائع، ليصبح أصغر لاعب يسجل في البوندسليغا هذا الموسم، قبل ان يضمن زميله سيرج غنابري الفوز للبافاري في نهاية الوقت الضائع.

وقال المدرب الموقت لبايرن هانز-ديتر (هانزي) فليك "عندما تسجل هدفين مع تبقي دقائق فقط على النهاية وتفوز بالمباراة، بالطبع سيكون لرحلة العودة الى الديار طعم آخر مما كان ليكون عليه لو أتت النتيجة مختلفة".

وافتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل للنادي البافاري (16)، بعدما دخل إلى منطقة صاحب الأرض وسدد من مسافة قريبة في المرمى، محققا هدفه الـ19 في صدارة ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم.

وعادل فرايبورغ النتيجة عبر الإيطالي فنتشينزو غريفو (58).

وخطف البديل زيركزي في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، هدف التقدم بعدما حوّل عرضية غنابري إلى داخل الشباك، قبل ان يضيف الأخير الهدف الثالث (90+5) بتسديدة من حدود منطقة الجزاء.

وأكد فليك أنه كان يؤمن بقدرات زيركزي بعد ما رأه منه في الحصص التدريبية، موضحا "رأيت أنه في حال أقحمت جناحا آخر، يمكنه أن يسجل هدفا، فهو مهاجم ويسدد بطريقة جيدة في التدريب أيضا. لقد كان معنا (الفريق الرئيسي) لمدة ثلاثة أسابيع وكان تطوره ملحوظا".

وأضاف "في الشوط الأول كان بوسعنا أن نسجل هدفين أو ثلاثة، لكن يجب القول إن فرايبورغ في الشوط الثاني لعب بشكل جيد".

وهو الفوز التاسع لبايرن فقط في 16 مباراة، مقابل أربعة تعادلات ومثلها من هزائم، ليتقدم إلى المركز الثالث رافعاً رصيده إلى 30 نقطة، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند 25 نقطة في المركز السادس.

- مونشنغلادباخ يتساوى في الصدارة -

الى ذلك، استعاد بوروسيا مونشنغلادباخ نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه بادربورن 2-صفر، في نتيجة مكنته من التساوي مع لايبزيغ المتصدر بعدد النقاط (34)، مع أفضلية للثاني بالمواجهات المباشرة (فاز ذهابا خارج أرضه 3-1).

واستفاد فريق شمال الراين من تعادل غريمه لايبزيغ الثلاثاء مع بوروسيا دورتموند 3-3، للوقوف معه على المستوى ذاته، بعدما كان فقد صدارة الترتيب في المرحلة الماضية، بسقوطه أمام مضيفه فولفسبورغ 1-2.

وهي أفضل بداية لمونشنغلادباخ منذ 42 عاما، بـ11 انتصاراً في 16 مرحلة.

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وبحث غلادباخ عن الفوز بعد الخروج المخيب من دور المجموعات للدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" عقب خسارته في الجولة الاخيرة في الدقيقة 90 بنتيجة 1-2 أمام ضيفه باشاك شهير التركي، ليحتل المركز الثالث في المجموعة العاشرة ويودع المسابقة.

وسجل هدفي أصحاب الأرض الفرنسي الحسن بليا بعد 13 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني، ولارس ستنديل (67 من ركلة جزاء).

وأضاع شالكه فوزاً كان في متناوله، وتعادل مع مضيفه فولفسبورغ 1-1.

وتقدم شالكه عن طريقه التركي أوزان محمد كاباك (51)، ثم عادل السويسري كيفين مبابو النتيجة لفولفسبورغ (82). ورفع شالكه رصيده إلى 29 نقطة وأصبح خامسا، مقابل 24 نقطة للمضيف في المركز الثامن.

وفاز هيرتا برلين على مضيفه باير ليفركوزن بهدف نظيف سجله الهولندي كريم ريكيك (64)، ليمنح الفريق الفوز الثاني تواليا في عهد مدربه الجديد يورغن كليسمان، منذ قدومه في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعدما كان استهل مهمته بتعادل وخسارة.

ورفع الضيوف رصيدهم إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 25 نقطة، في المركز السابع.

وقلب كولن تأخره صفر-2 امام اينتراخت فرانكفورت إلى فوز 4-2، ليبتعد عن منطقة الهبوط.

وبعد هدفين لصاحب الأرض عن طريق النمسوي مارتين هاينتيرغير (6)، والبرتغالي غونثالو باسيانسا (30)، كرت سبحة الضيوف بأربعة أهداف تناوب على تسجيلها جوناس هيكتور (44)، البلجيكي سيباستيان بورناو (72)، دومينيك دراكسلر (81) واسماعيل جاكوبس (90+4).

وارتقى كولن للمركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة، مقابل 18 نقطة لفراكفورت في المركز الثاني عشر.

ملخص مباراة فرايبورغ وبايرن ميونيخ:

ملخص مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ وبادربورن:

ملخص مباراة باير ليفركوزن وهرتا برلين:

ملخص مباراة فرانكفورت وكولن: