شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحقن رمضان صبحي بالبلازما بعد تعرضه لتمزق في الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحقن الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة خالد محمود، رمضان صبحي نجم هجوم الفريق بالبلازما ضمن برنامجه العلاجي، للتعافي من الإصابة، بعد تأكد معاناة رمضان صبحي من تمزق في العضلة الخلفية، الأمر الذي يحتاج لفترة علاج لن تقل عن 6 أسابيع.

وأرسل رمضان صبحي الأشعة التي أجراها والتقرير الطبي لأحد الأطباء الألمان المتخصصين للتأكد من صحة التشخيص، ووضع البرنامج العلاجي المناسب خلال المرحلة المقبلة تمهيداً لعودته من جديد للتدريبات.

وتعرض رضمان صبحي للإصابة أثناء مشاركته فى تدريبات الفريق الثلاثاء الماضي، ما تسبب فى عدم استكماله للمران وخضوعه لأشعة على العضلة الخلفية، ودخل الأهلي معسكر بمدينة الإسكندرية، في غياب المصاب رمضان صبحي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى اليوم المقرر اقامتها على ملعب المكس، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز.