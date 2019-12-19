شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري : الآم الأسنان وراء عدم حضوري مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال البدري في تصريحات لقناة أون سبورت : "كنت أعاني من آلام شديدة في الأسنان، ولكن جهازي المعاون كان يتواجد باستمرار في كل المباريات".

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وأضاف البدري ، أنه عقد جلسة مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للبحث عن الفترات التي بها مرونة بجدول الدوري من أجل تجمع للاعبي المنتخب المحليين مدته 4 أيام، مؤكداً أنه من غير المنطقي ألا يتجمع لاعبو المنتخب من نوفمبر إلى موعد أول مباراة رسمية في مارس المقبل.

وعن علاقته مع محمد صلاح، علق حسام البدري قائلاً "جيدة للغاية، لقد تحدثت مع محمد صلاح عن تفاصيل إصابته، واتفقنا على إجراء أشعة لكي نتأكد من حاجته لراحة أطول، وأكدت له الأهم أن يعود سليما، لأنه أمامنا مشوار طويل ولا نريد الاستعجال".