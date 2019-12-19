شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يكرم الأفضل رياضياً فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام حزب الوفد احتفالية كبرى، شهدت تكريم الأفضل من العاملين في المجال الرياضي، وذلك بمقر الحزب مساء الأربعاء، في حضور لفيف من قيادات الحزب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة.

وشهد حفلة التكريم من حزب الوفد اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا، وعباس حُزَين رئيس لجنة الرياضة وعضو المكتب التنفيذي للحزب، الدكتور عبد اللطيف صبحي نائب رئيس لجنة الرياضة، ووجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وعلاء الوتيدي عضو لجنة الرياضة ومحمد الإتربى سكرتير الهيئة العليا ومقرر لجنة الرياضة.

وجاء من أبرز المكرمين الإعلامي عمر الأيوبي رئيس القسم الرياضي باليوم السابع، الإعلامي إيهاب الكومي، الإعلامي محمد عباس، الإعلامية أميرة جمال، المراسل أحمد المصري والمصورين أشرف العراقي ومختار الفوالة والمشجع الأهلاوي أمح، أشرف زوف، حسام محرز والناقد الرياضي أيمن بدرة وأحمد الخضري ومحمد القوصي وسعيد لطفي.

Advertisements



تكريم الوفد 4



تكريم الوفد 3



تكريم الوفد 2