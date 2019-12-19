شكرا لقرائتكم خبر عن "إذا رَأيْتَ نُيُوبَ اللّيْثِ".. الأهلى يحتفل باليوم العالمى للغة العربية بصورة كهربا وشعر للمتنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النادى الأهلى باليوم العالمى للغة العربية، أمس الموافق 18 ديسمبر، وذلك ببيت للشاعر العربى الكبير المتنبى.

ونشر حساب النادى الأهلى على تويتر، صورة للنجم محمود كهربا، وعلقت قائلاً: "إذا رَأيْتَ نُيُوبَ اللّيْثِ بارِزَةً فَلا تَظُنّنّ أنّ اللّيْثَ يَبْتَسِم".



الأهلى وكان محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأهلى الجديد، أعرب عن سعادته بالانضمام للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، عقب فسخ تعاقده مع أفيس البرتغالى. ونشر كهربا صورته عبر صفحته الرسمية على انستجرام بقميص الأهلى، معلقًا عليها: "فى الأهلى البيت السعيد".

وتعاقد الأهلى مع كهربا بعد فسخ عقده مع أفيش البرتغالى عقب سداد قيمة الشرط الجزائى المتواجد فى عقده والمقدر بـ400 ألف دولار.