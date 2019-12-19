شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري : أحمد ياسر ريان مرشح للإنضمام لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ، أن الفترة الماضية كانت صعبة علي الفراعنة بسبب ضيق الوقت وتوقف الدوري، متمنياً وضع مصلحة المنتخب في الحسبان رغم تقديرنا لأهمية إنتظام الدوري.

وكشف البدري في تصريحات للاعلامي أحمد شوبير علي قناة أون سبورت ، أن أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة مرشح للانضمام للمنتخب مصر بالإضافة إلي مصطفي محمد مهاجم الزمالك .

وأشار البدري ، إلي أن بطولة الدوري لا تساعد علي افراز لاعبين للمنتخب ، موضحاً أنه طلب تجمع المنتخب بالنسبة للاعبين المحليين لمدة 3 أو 4 أيام خلال فترات توقف البطولة .

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وأضاف مدرب منتخب مصر ، أنه سيعقد اجتماعا مع مسؤولي لجنة المسابقات باتحاد الكرة الأسبوع المقبل من أجل مناقشة جدول الدوري وتحديد الفترة التي يمكن اقامة المعسكرين بها في ظل ضغط المباريات وانشغال الاندية بالبطولات الافريقية والعربية