شوبير : إكرامي قد يحرس مرمي الأهلي أمام الإسماعيلي .. ومروان محسن في الهجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مشاركة شريف إكرامي حارس مرمي النادي الأهلي أساسياً أمام الإسماعيلي في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز. وقال شوبير عبر برنامج ملعب أون علي قناة "اون سبورت" ، ""شريف إكرامي قد يحرس مرمى الأهلي أمام الإسماعيلي لأول مرة هذا الموسم بالدوري ومروان محسن يقود الهجوم". Advertisements وأضاف ، " شريف إكرامي حارس كبير ويمتلك خبرات وقادر على تقديم مباراة متميزة حال ظهوره أساسيًا لأول مرة منذ انطلاق بطولة الدوري في نسخته الحالية". وتابع شوبير :" أتوقع مباراة ممتعه بين الإسماعيلي والأهلي".

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