شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يحذر لاعبى الإتحاد من "مصر" وصرف مكافأة " المقاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندري اللاعبين من التراخى أمام فريق مصر والرعونة فى الأداء ضاربا المثل بلقاء زعيم الثغر أمام طنطا والذى أقيم باستاد الإسكندرية الأسبوع قبل الماضى وخسر فيه الفريق الاخضر نقطتين ثمينين بسبب سوء الأداء .

وشدد يوسف على عدم تكرار نفس الأداء أمام نادى مصر ، مشيرا أن الإتحاد بيؤدى أمام الفرق الكبرى بشكل جيد ، مطالبهم بثبات المستوى خلال المباريات خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات مصيرية ، مشددا على ضرورة إسعاد جماهير سيد البلد .

من جهة أخرى صرف مجلس إدارة الإتحاد برئاسة محمد مصيلحى مكافأة الفوزعلى مصر المقاصة اليوم لتحفيز اللاعبين للوصول للنقطه 20 والإنفراد بالمركز الثانى للدورى خاصة فى ظل اخفاق أندية الدورى التى تنافس الإتحاد على نفس المركز .