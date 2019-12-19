اتحاد الكرة ينتظر موافقة وزارة الرياضة لتعاقدات "الفيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم وزارة الشباب والرياضة من أجل الحصول على الموافقة بشأن الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع تقنية الفيديو "VAR" في البطولات المحلية.

ووعد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتطبيق تقنية الفيديو قبل أن تنتهي مدته في إدارة الكرة المصرية مع أعضاء اللجنة.

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وعقدت اللجنة اجتماعاً لإدارة الأعمال برئاسة عمرو الجنايني، شهد مناقشة ما تم التوصل إليه بشأن اللعب بكرة قدم مُوحدة الشكل والمواصفات في كل ملاعب الدوري، على أن يتم التنفيذ مع بداية الدور الثاني في المسابقة.

وقررت اللجنة مخاطبة الأندية المشاركة في بطولة الدوري من أجل تسوية مديونايتها بسرعة لدى الاتحاد، وذلك قبل حلول شهر يناير، على أن يتم إيقاف الأندية المديونة عن القيد في الشتاء.

وتناول الاجتماع الترتيبات النهائية لحفل تكريم منتخب مصر الأوليمبي المتوج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمتأهل إلى أوليمبياد طوكيو، حيث يجرى احتفالاً في أحد فنادق القاهرة يوم 3 يناير المقبل.