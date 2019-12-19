بالصور.. "خارج كرة القدم".. أعمال شغب وكرات صفراء وأقنعة ميسي بكلاسيكو الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - إفي:

أصيب 12 شخصا على الأقل بجروح طفيفة خلال أعمال شغب في محيط ملعب كامب نو خلال مباراة الكلاسيكو الأربعاء بين برشلونة وريال مدريد.

وأعلنت الطوارئ الطبية عن نقل أربعة أشخاص من المصابين إلى مركز طبي بينما حصل البقية على مساعدة طبية في موقع الأحداث بعدما اضطرت الشرطة الكتالونية لإطلاق رصاص مطاطي في حين أشعل متطرفون النار في حاويات.

وأصيب مصور بتلفزيون برشلونة برصاصة بلاستيكية أثناء تغطيته لأعمال الشغب، ولكنه استطاع بعدها مواصلة عمله.

وذكرت الشركة أن متظاهرين متطرفين أشعلوا النار في حاويات بشارع مجاور للملعب خلال المباراة، مما اضطر قوات الأمن لإطلاق رصاص مطاطي لتفريق الحشود.

رسالة المباراة

وشهد ملعب كامب نو في بداية الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ظهور فسيفسائية (إسبانيا، جلوس وحوار)، بجوار فسيفسائية أخرى تغطي الملعب بالكامل وتحوي ألوان الأزرق والقرمزي.

وقبل لحظات من انطلاق المباراة، وبعد عزف الشعار الخاص بالبرسا وإضاءة الفسيفساء المعتادة بألوان البلوجرانا، قام عدد كبير من جمهور برشلونة برفع لافتات من الورق المقوى بحجم الوشاح بينما يهتفون "إسبانيا جلوس وحوار).

بينما خرجت هتافات أخرى مطالبة بـ"الاستقلال" لإقليم كتالونيا.

كما تدخلت قوات الأمن للحيلولة دون وقوع مواجهات بين متظاهري (تسونامي ديمقراطيك) و(بويشوس نويس) رابطة مشجعي برشلونة أمام أحد مداخل كامب نو.

وذكرت مصادر أمنية أن عناصر مكافحة الشغب تدخلوا للفصل بين أفراد المجموعتين الذين اشتبكوا وتبادلوا تراشق بعض الأجسام ومع الشرطة أيضا.

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كرات صفراء

وألقى مشجعون في ملعب كامب نو عشرات الكرات البلاستيكية الصفراء خلال مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، مما أجبر الحكم على وقف المباراة لبضع ثوان حتى أزالها أفراد الأمن قبل استئناف اللعب.

جاء ذلك في إشارة احتجاجية نظمتها حركة تسونامي ديمقراطي المناصرة لاستقلال منطقة كتالونيا ذاتية الحكم لهذه المناسبة، وتزامنت مع تبديل نيسلون سيميدو بارتورو فيدال بعد مرور 10 دقائق من الشوط الأول.

وبعد إلقاء الكرات، ردد عدد كبير من المشجعين "الحرية للسجناء السياسيين"، في حين رفع آخرون لافتات عليها "إسبانيا فلتجلسي وتتحدثي".

ما قبل الكلاسيكو

وتجمع آلاف الأشخاص منذ ظهر الأربعاء في محيط ملعب (الكامب نو) للمشاركة في الاحتجاجات التي دعت إليها منصة (تسونامي الديمقراطية) الانفصالية قبل ساعات قليلة من انطلاق مواجهة (كلاسيكو الأرض) بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد.

وانتشرت عناصر شرطة الإقليم، التي تواجدت منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء في محيط الفندق الذي يقيم فيه الفريقان، في مناطق الارتكاز الأربعة التي دعت المنصة الانفصالية أنصارها للتواجد فيها.

أقنعة ميسي

وصادرت أجهزة الأمن كمية من أقنعة من الورق المقوى على هيئة وجه ليونيل ميسي، كانت قد تم توزيعها قبيل مواجهة ريال مدريد، على الجمهور الراغب في دخول ملعب كامب نو بهذا المظهر.

وبالتزامن مع حراك دعت له منظمة (تسونامي ديمقراطيك)، وزعت أقنعة لنجم البرسا مع أعلام كتالونيا وبرشلونة تحمل أيضا صورة اللاعب، مرفقة بعبارة "الوحيد في العالم، إلى الأمام يا برسا"، وكذلك صورا لجوائز الكرة الذهبية الست التي حصدها نجم البلوجرانا.

لكن أفراد تأمين الملعب وأطقم النادي أجروا تفتيشا دقيقا لكل المشجعين، وصادروا الأقنعة الورقية، في خطوة أثارت استياء المنظمة وقطاع من الجمهور.