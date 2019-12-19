تعليق صارم من ماني على خلافاته مع محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ( د ب أ):

يبدو أن السنغالي المحترف في صفوف فريق ليفربول، ساديو ماني، أراد وضع حدًا لما يُثال حول علاقته بنظيره المصري في الفريق، محمد صلاح.

ماني، أضاف عقب المباراة:"أنا وصلاح أصدقاء جدًا، ماهي نوعية المشكلات التي يتحدث عنها البعض بيننا ،لا توجد مشاكل على الإطلاق" .

ووجه ماني رسالة خاصة للجماهير المصرية مطالبا اياهم بمساندة صلاح وقال :“أتمنى أن تستمر في دعم صلاح لأنه يقاتل من أجل مصر ومنتخب بلاده ،ويحاول أن يقدم أفضل ما لديه ليساعد الفريق على تحقيق أفضل النتائج ،وأراكم قريبا في مصر" .

وتحدث ماني كذلك عن الفوز الذي حققه الفريق على حساب مونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية وأبدى سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه خلال المواجهة ،مؤكدا أن المباراة كانت صعبة للغاية ،لكن المهم هو أن الفريق حقق الفوز وتأهل للمباراة النهائية .

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وأضاف ماني : نشكر فريق مونتيري على هذا الأداء القوي الذي قدمه ،لقد استمتعنا كثيرا بهذه المواجهة ،ولعبنا بكل قوة من أجل تحقيق الفوز منذ البداية ،ورغم تقدمنا بالهدف الأول لنابي كيتا لكن الفريق المكسيكي لم يستسلم ،وضغط بكل قوة من أجل التعادل وهو ما نجح فيه بالفعل" .

وعن المواجهة القادمة مع فلامنجو في النهائي ،قال ماني أنها ستكون مباراة أصعب وأقوى أمام بطل كوبا ليبرتادورس ،ونحن سنقاتل من أجل الفوز وحصد لقب البطولة لأول مرة في تاريخ النادي .

وأشاد ماني بالتنظيم الرائع للبطولة ،مؤكدا أن اللعب علي ستاد خليفة أحد ملاعب كأس العالم 2022 أمر مميز جدا .

وأبدى النجم السنغالي سعادته الكبيرة بالهتافات من قبل الجماهير التي تواجدت في ستاد خليفة الدولي ،مؤكدا أنها حافز له ليقدم الأفضل دائما ويتمنى أن يكون عند حسن الظن به باستمرار .