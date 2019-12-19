نتيجة لم تحدث منذ 17 عاما في الكلاسيكو.. تعادل برشلونة وريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد، على ملعب كامب نو، في مباراة الكلاسيكو المؤجلة بينهما من الأسبوع العاشر بالدوري الإسباني.

وتقاسم برشلونة وريال مدريد صدارة الليجا بـ36 نقطة من 17 مباراة، إلا أن فارق الأهداف يرجع كفة الفريق الكاتالوني.

وتعد نتيجة التعادل السلبي في الكلاسيكو، لم تحدث منذ 17 عاما، حين تعادل الفريقان سلبيا عام 2002.

تشكيل الفريقين:

برشلونة: تير شتيجن - نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمون لونجليه، جوردي ألبا - راكيتيتش، فرانكي دي يونج، سيرجي روبيرتو - ليونيل ميسي، لويس سوارز، أنطوان جريزمان

ريال مدريد: تيبو كورتوا - دانيال كاربخال، رفائيل فاران، سيرجيو راموس، فيرلاند ميندي - توني كروس، فيديريكو فالفيردي، كاسيميرو - جاريث بيل، إيسكو ألاركون ، كريم بنزيما

تفاصيل المباراة:

رغم سيطرة برشلونة على المباراة في بدايتها، إلا أن أول كرة خطيرة جاءت لبنزيمة في الدقيقة العاشرة بتسديدة، إلا أن شتيجن تصدى لها.

وانطلق ألبا في الدقيقة 12، ولعب كرة عرضية اصطدمت بـ"كارفاخال"، طالب لاعبو برشلونة بعدها ضربة جزاء بداعي اصطدام الكرة بيد كارفخال.

ولعب فاران ضربة رأسية في الدقيقة 19 تصدى لها شتيجن، قبل أن يحتك المدافع الفرنسي مع ألبا ظهير أيسر برشلونة.

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وفي الدقيقة 31، جاءت أخطر كرة لبرشلونة بعد عرضية من ألبا، أبعدها كورتوا قبل سواريز، لترتد لميسي على حدود منطقة الجزاء، ليسدد ولكن راموس أبعدها على خط المرمى، ليحافظ على شباكه نظيفة.

ونال سواريز بطاقة صفراء في الدقيقة 39.

ومرر ميسي بطريقة رائعة لخوردي ألبا في الدقيقة 41، ولكن المدافع الايسر وضعها بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 45، كاد برشلونة أن يسجل بعد مرور رائع كرة عرضية حولها سواريز نحو المرمى، ولكن لم تجد من يتابعها لتسكن الشباك.

ونال لونجليه بطاقة صفراء بعد عرقلة إيسكو، ليطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، دفع فالفيردي بفيدال بدلا من سيميدو في أول تبديلات برشلونة.

وكاد ريال مدريد أن يسجل في الدقيقة 69، من هجمة مرتدة، ليسدد جاريث بيل كرة اصطدمت بالشباك من الخارج.

وألغى الحكم هدفا لجاريث بيل في الدقيقة 72 بداعي التسلل.

ونال راموس بطاقة صفراء بعد تدخل قوي ضد ليونيل ميسي.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل السلبي.