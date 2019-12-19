زين الدين زيدان يحافظ على سجله المميز أمام برشلونة في الكامب نو

نجح زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني في الحفاظ على سجله المميز أمام برشلونة الإسباني بعدم الخسارة في أي لقاء يجمع الفريقين على ملعب الكامب نو وذلك عقب تعادلهم بدون أهداف، اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجلمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
وبذلك يصل زيدان إلى المباراة الخامسة له كمدرب أمام برشلونة في الكامب نو دون خسارة، حيث سبق وأن تقابل من قبل في 4 مباريات، المباراة الأولفي موسم 2015- 2016 ضمن بطولة الدوري وفاز الريال بنتيجة 2-1، وفي الموسم التالي، وضمن بطولة الدوري أيضاً، انتهت المباراة بالتعادل 1-1.
ثم قاد زيدان ريال مدريد للفوز بنتيجة 3-1 على برشلونة بذهاب كأس السوبر الإسباني، في أغسطس 2018، وآخر مباريات زيدان على كامب نو كانت في دوري 2017-2018، وانتهت بالتعادل 2-2.
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