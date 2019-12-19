الاتحاد السكندري ينهي إستعداداته لمواجهة اف سي مصر في الدوري

اختتم فريق الاتحاد السكندري تدريباته استعداداً لمواجهة فريق اف سي مصر يوم الجمعه المقبل ضمن منافسات الاسبوع التاسع للدوري الممتاز والتي تجمع الفريقين علي ملعب استاد الاسكندرية. الاسكندرية. شهدت التدريبات حماساً كبيراً من اللاعبين ، حيث أجري الجهاز الفني تقسيمة قوية خلال المران. وطلب طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر من لاعبيه مواصلة الانتصارات خلال الفتره القادمة من اجل اسعاد جماهير الفريق. لزعيم الثغر من لاعبيه مواصلة الانتصارات خلال الفتره القادمة من اجل اسعاد جماهير الفريق. ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام، وكان الفريق تاهل الي ربع نهائي بطولة كاس محمد السادس الاندية العربية.

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