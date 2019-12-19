فالفيردي: برشلونة عانى هجوميًا أمام ريال مدريد لهذا السبب

أوضح ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، سبب عدم ظهور البلوجرانا بأداء جيد خلال مباراة الكلاسيكو اليوم الاربعاء أمام ريال مدريد على ملعب الكامب نو، المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال فالفيردي خلال تصريحات عقب المباراة لفضائية بي ان سبورتس "أعتقد أن المباراة كانت صعبة للغاية، وكنا أمام فريق قوي وأستطاع أن يسيطر على مجريات اللعب لبعض الأوقات، ونحن حاولنا

الظهور بشكل جيد، وكان لنا بعض الفرص، ولكن في النهاية انتهى اللقاء بالتعادل ومازال الفريقان متساويان بالنقاط".

وتابع "ريال مدريد سيطر بالفعل وكان هجومه قوي وضغط بشكل قوي، ولكننا كنا نشكل خطورة حينما تقدمنا بالكرة".

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وأردف "غياب بوسكيتس اليوم كان بسبب إصابته ببعض الحمى ولذلك فضلنا عدم الدف به مع بداية اللقاء، ولكن هو أو راكيتيتش بإمكانهم الأداء

بشكل جيد".

وعن عدم ظهور برشلونة بالمستوى المتوقع أوضح المدرب الاسباني "كان هناك مشكلة بالفريق حينما نتقدم لما بعد الخط الأول من الملعب فلا نستطيع إكمال الهجمة بشكل سليم، كما إننا لم نستطع إيقاف طرفي ريال مدريد اللذان شكلا إزعاج بشكل واضح وهي امور جعلتنا لم نظهر بالشكل المأمول".

وعن إستحقاق ريال مدريد لركلتي جزاء أشار "لا أعلم أي ضربتي جزاء يتحدث عنهم سيرجيو راموس لم أراهم، ولكن كل ركلة ركنية بها دفع ومخالفات ولكن كلها أمور تعود إلى حكم المباراة ولا أستطيع الحكم عليها، خاصة إذا لم أشاهدها".